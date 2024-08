Eile päeval suunas ajutine liikluskorraldusvahend jalgratturid enne viadukti paremale. See annab ratturile kaks valikut. Esiteks võib sõita viadukti alt läbi, ületada raudtee Kitseküla raudteepeatuse ülekäigul ning mitmesajameetrise ringiga lõpuks ühisgümnaasiumi juures taas Pärnu maanteele jõuda. Teine võimalus on sõita viadukti kõnniteel, mis on madala müüriga autoteest eraldatud. See on küll turvaline ja jalakäijaid on seal vähe, ent lõpeb kõnnitee viadukti linnapoolses otsas trepiga