Lippus värskest linnaosa vanemast: Julianna on täielikult eestikeelsele haridusele ülemineku poolt

Väga intensiivne arutelu oli, ja ma arvan, et see on hea. Sotsiaaldemokraatidena on meie oluline väärtus see, et kõik otsused peavad olema omavahel põhjalikult läbi arutatud. Kõik me ju tegelikult tunneme, kes me linnasüsteemis oleme olnud, Juliannat päris mõnda aega. Sellest hoolimata oli meie jaoks oluline veenduda selles, et meile olulistel teemadel, mis on kirja saanud ka koalitsioonilepingusse, kus muuhulgas on eestikeelsele õppele üleminek, oleks meil sama arusaam, kuidas tuleb edasi liikuda ning praegu see veendumus on olemas.