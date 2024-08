Koroonaviirus kogub jälle hoogu

Terviseameti andmetel on Covid-19sse haigestumine Eestis alates juuli algusest kasvutrendis. Eelmisel nädalal haigestus 945 inimest ning eelnenud nädalaga võrreldes kasvas haigestumus 9,6 protsendi võrra. Keskmine haigestumus Eestis oli 100 000 elaniku kohta 77,2. Keskmisest kõrgem oli haigestumus Hiiumaal, kus 100 000 inimese kohta haigestus 142,6 elanikku, Võrumaal oli vastav näitaja 120,4. «Viimasel nädalal hakkas kasvutempo siiski aeglustuma, kuid kooli alguseks saabuvad lapsed tagasi kodukohta ning lähinädalatel võib seetõttu eeldada Covid-19 ja teisi haigusi põhjustavate haigustekitajate leviku hoogustumist,» ennustas terviseamet.

Esimesed koroonahaiged on registreeritud ka hoolekandeasutustes ning hetkel on jälgimisel kaks Covid-19 kollet Lõuna regioonis, kus on kokku haigestunud 17 inimest.