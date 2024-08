Zelenskõi sõnul jätkatakse Kurskis hõivatud territooriumi laiendamist

«Jätkame oma kontrolli all oleva territooriumi suurendamist teatud piirkondades Ukraina piiri lähedal,» ütles riigipea.

Zelenskõi sõnul andis Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi talle kolmapäeval ülevaate olukorrast Pokrovski ja Kurski rinnetel.

«Kuulasin ülemjuhataja aruannet. Pokrovsk ja teised suunad Donetski oblastis. Olukord on äärmiselt raske, sest sinna on koondatud Venemaa võtmejõud ja nende suurimad jõud. Iga meie üksuse vastupidavus ja meie võimekus okupante hävitada on praegu väga olulised,» seletas riigipea.

Zelenskõi tänas iga sõdurit ja iga komandöri positsioonide hoidmise eest.

«Ülemjuhataja andis ülevaate ka meie operatsioonist Venemaa Kurski oblastis. Jätkame oma kontrolli all oleva territooriumi laiendamist selleks ettenähtud aladel Ukraina piiri lähedal. Täiendame muu hulgas oma vangidevahetuse fondi. Aitäh, sõdalased! See on midagi, mis aitab paljud meie inimesed Vene vangistusest koju tuua. Samuti peame nüüd aru saama, et kogu surve, mille oleme Venemaale üle kandnud, tähendab seda, et nad ei saa meie Donetski oblastile enam nii suurt survet avaldada,» seletas president.

Vaatamata lääne meedia pidevale kriitikale seoses Venemaa operatsioonidega Pokrovski suunal, muretseb Ukraina kindralstaap selle pärast vähem kui paljud lääne eksperdid, tõdes USA vägede endine ülem Euroopas erukindral Ben Hodges intervjuus RBK-Ukrainale.