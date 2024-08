ÜRO toiduabiagentuur peatas ajutiselt abi jagamise Gazas

«ÜRO humanitaarabiautot, mis on osa Iisraeli armeega täielikult kooskõlastatud konvoist, tulistati kümme korda, mille seas esiklaasidesse,» ütles ÜRO peasekretäri pressiesindaja Stephane Dujarric.

«See on täiesti vastuvõetamatu ja viimane tarbetute turvaintsidentide seeriast, mis on seadnud ohtu WFP meeskonna elud Gazas,» ütles ÜRO agentuuri juht Cindy McCain teisipäevase intsidendi kohta, milles keegi viga ei saanud.

«See on viimane juhtum, mis rõhutab, et olemasolevad koordineerimissüsteemid ei tööta. Jätkame koostööd Iisraeli relvajõududega tagamaks, et sellised juhtumid enam ei korduks,» lisas Dujarric.