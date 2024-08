Zelenskõi pidas telefonikõne Netanyahuga

USA presidendi Joe Bideni Lähis-Ida juht Brett McGurk viibib Dohas läbirääkimistel, mille eesmärk on peatada kümme kuud kestnud verine konflikt Iisraeli ja Hamasi vahel, teatas anonüümseks jääda soovinud ametnik.

Netanyahu hoiatas pühapäeval, et Iisraeli rünnakud Liibanoni ei olnud viimane sõna tema riigi sõjalises kampaanias äärmusrühmituse Hizbollah vastu.

«Me ründame Hizbollah' purustavate löökidega. See on järjekordne samm muutmaks olukorda põhjas ja meie elanike turvaliseks naasmiseks oma kodudesse. Ja, ma kordan, see ei ole lõplik sõna,» ütles Netanyahu valitsuse istungil.