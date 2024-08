Podoljak: Poola on valmis abistama vabatahtlike värbamisprojektiga

«Neid on võimatu sunniviisiliselt tagasi tuua. Poola on valmis aitama seal vabatahtlike värbamisprojektiga. Me ei saa seda teha sunniviisiliselt, sest teiste riikide seadused on selged – kui inimene on selle riigi territooriumil varjupaika taotlenud, saanud või muul viisil legaliseeritud, siis keegi ei saa teda sõtta saata,» rääkis Podoljak intervjuus meediakanalile Novosti. LIVE.

«Aga hea, et on olemas sellised platvormid, kuhu saab tulla ja selles osas abi saada. See on eriti oluline neile, kes tahavad end legaliseerida – mitte kõik ei lahkunud seaduslikult ja seda eriti sõja alguses. Inimesed mõtlevad oma tulevikule ja nii edasi. Taas on küsimus selles, et paljud saavad hirmust üle. See on protsess,» seletas ametnik.