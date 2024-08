Madisoni üllatas Jurtšenko põhjendus Keskerakonnast lahkumise kohta

«Ma siin Ukrainas olles loen ja jälgin uudiseid ning midagi vapustavat: Lasnamäe linnaosavanem Julianna Jurtšenko väitis, et tema Keskerakonnast lahkumise põhjuseks olevat olnud minu liitumine erakonnaga. Tsiteerin teda: «Üks asi on tema retoorika ja teine, mis on minu jaoks olulised, on tema väärtushinnangud ja suhtumine naistesse.»,» kirjutas Madison sotsiaalmeedias.

«Ma kohe põnevusega tahaks teada, et kuidas ma siis suhtun naistesse? Mulle nagu ikka naised meeldivad rohkem kui mehed ning jätkuvalt arvan, et maailmas on vaid kaks sugu, mitte mitukümmend, seega, mis minu suhtumisega naistesse nüüd on? Lisaks, mis on lahti minu väärtushinnangutega, mis noorele daamile ei meeldi või mis retoorikaga lahti on? Pigem ma oleks ikka rõõmuga aidanud tutvustada õigeid väärtushinnanguid, teinud kerge retoorikakoolituse ning selgitanud, et reaalses maailmas ei ole vahet, kas oled mees või naine, vaid oluline on sinu võimekus, töötahe ning oskused,» märkis ta.

«Kuid muidugi täiesti juhuslikult daam liitus sotsialistidega ning täiesti juhuslikult sotsialistid tahavad tema jätkamist linnaosavanemana ning ka täiesti juhuslikult on tõenäoliselt sellega nõus ka sotsialistide koalitsioonipartnerid Tallinnas ehk Reformierakond, Eesti 200 ja Isamaa,» kirjutas Madison.

«Ahjaa, veel seda kah, et kui inimene saab kohalikel valimistel 124 häält ja riigikogu valimistel 324 häält, siis ilmselgelt oleks talle olnud kasulik saada retoorikakoolitust. Kuid läks hästi õnneks nii Keskerakonnale kui kogu Eestile,» tõdes Madison.

Jurtšenko rääkis usutluses Postimehele, et ta tõesti lahkus Keskerakonnast. «Paraku ei ole see enam see erakond, kuhu ma olen astunud ja kus ma olen olnud. On olnud erinevaid aegu, nii võite kui ka kaotuseid, aga on olnud ka tegureid, mis selle otsuseni viisid. Üks peamisi on Jaak Madisoni liitumine erakonnaga. Üks asi on tema retoorika ja teine, mis on minu jaoks olulised, on tema väärtushinnangud ja suhtumine naistesse. Paraku see ei ole minu jaoks vastuvõetav ja ma pidin selle otsuse langetama,» ütles Jurtšenko.