Udu saatis mitu lennukit Helsingist Tallinna lennujaama tagasi

Tallinna lennujaama turunduskommunikatsiooni projektijuhi Aet Härmaoru sõnul on udu Helsingis taandunud ja Tallinnas on alanud inimeste pardale laskmine Helsingi-lennule. Mis kell mis lennuk täpselt väljub, sõltub Helsingi lennujaama võimekusest.

Finnairi pressiesindaja Mia Eloranta rääkis, et täna hommikul on Helsingi Vantaa lennujaamas erakordselt udune ja see mõjutas Finnairi lende, mis toimuvad ATR lennukitega.