Endise Tartu abilinnapea Priit Humala ja suurärimees Parvel Pruunsilla üle peetaval kohtumenetlusel astusid teisipäeval istungil tunnistajapinki Tartu pikaaegne linnasekretär Jüri Mölder ning Priit Humala õde Kadri Humal-Ayal. Kolmapäevasel istungil kuulati üle kaks linnaametnikku ja volikogu liige.



Lõviosa ajast Jüri Mölderi ülekuulamisel kulus kohtusaalis sellele, et linnasekretär selgitas küsimustele vastates kogu protsessi kulgu, mis puudutab Tartus asuva J. Kuperjanovi 9 hoonet. Algselt tundis linn selle vastu pikalt huvi ja tehniliselt oli neil ka võimalus Riigi Kinnisvara aktsiaseltsilt (RKAS) see eelisõigusega ära osta, kuid lõpuks otsustas linn sellest loobuda. Prokuratuur tuginebki oma süüdistuses sellele, et Priit Humal kallutas abilinnapeana linnavalitsuse otsust, kuna samal ajal soovis hoonet osta üliõpilaskorporatsioon Sakala, mille liige ja rahastaja on Pruunsild, kes on omakorda Isamaa erakonna suurtoetaja.



Möldri sõnul olid läbirääkimised RKASiga kummalised, sest algselt soovitati linnal osaleda enampakkumisel. «Isegi kui ministrid väljendasid Tartu linna toetavaid seisukohti, siis RKASi juhtkond töötas sellele selgelt vastu,» ütles Mölder. Ühel hetkel tuli lauale aga variant, et linn annab riigile politseimaja ehitamiseks kinnistu ning raha ja saab vastu Kuperjanovi kinnistu.