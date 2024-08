Iga-aastane mure: pealinnas ei saa kõik lapsed õigel ajal kooli alustada

Ehkki täpsed numbrid selguvad alles 10. septembriks, kui koolid on oma õpilastest ülevaate teinud, siis võib prognoosida, et pealinna munitsipaalüldhariduskoolide õpilaste üldarv on uuel kooliaastal 47 500. See arv on aasta-aastalt kasvanud ning seda on oodata ka tulevikus.