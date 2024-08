ÕIGUSKANTSLER SELGITAB Kas kõrgendatud kaitsevalmiduse korral saab keelata Eestist lahkumist?

Riigikaitseseaduse (RiKS) järgi võib valitsus kõrgendatud kaitsevalmiduse ajal töökohustuse täitmise tagamiseks ning ka mobilisatsiooni ettevalmistamiseks ja korraldamiseks kehtestada Eestist lahkumise keelu.

Õiguskantsleri poole pöörduja hinnangul on RiKSi sätted vastuolus Eesti Vabariigi põhiseadusega, kuna kõrgendatud kaitsevalmiduse ajal ega mobilisatsiooni ettevalmistamisel ei ole võimalik piirata õigust Eestist lahkuda. Pöörduja leidis ka, et soopõhise kaitseväekohustuse kehtestamisega on rikutud võrdsuspõhiõigust, kuna selle järgi koheldakse isikuid erinevalt.

«Eestist lahkumise keeld ja soopõhine kaitseväekohustus ei ole vastuolus põhiseadusega,» ütles Madise. «Möönan, et kõrgendatud kaitsevalmiduse ajal töökohustuse rakendamiseks Eestist lahkumise keelu kehtestamine vajaks seaduses täpsustamist, kuid see ei tähenda tingimata, et säte on vastuolus põhiseadusega.»

Riigikantselei esitas ministeeriumidele kooskõlastamiseks tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse eelnõu, milles on muu hulgas loobutud kõrgendatud kaitsevalmiduse ohutasemest ning on täpsustatud Eestist lahkumise keelu jõustamist.

Eelnõu kohaselt muudetakse senist riigikaitse korraldust ning lähtutakse avarast julgeolekukäsitusest.

«Avara julgeolekukäsituse järgi on julgeolek riigi ja selle rahva võime kaitsta endale omaseid sisemisi väärtusi ning eesmärke sisemiste ja väliste poliitiliste, sõjaliste, majanduslike ja ühiskondlike ohtude eest. Lai riigikaitse on osa avarast julgeolekukäsitusest,» selgitas Madise.