Nädala alguses puhkuselt naasnud Läänemets valas oma tavapärases avameelses stiilis õli tulle veel juurde. Viimastel päevadel on see väljendunud verbaalses pingpongis Läänemetsa ja Ligi vahel, kus sotsid lubasid, et kui Ligi peaks välja tulema uute, koalitsioonileppes mitte olevate maksuideedega, siis käivad ka nemad välja uued maksuideed. Mida Ligi omakorda kommenteeris, samuti temale omase avameelsusega, järgmiselt: «Läänemets ei peaks nii palju lobisema.»

Peaminister Kristen Michali (RE) jaoks on see väike tõrvatilk värske valitsuse muidu nii heas koostöös. Mitte et suurt tüli oleks, Michal ise ka pigem muigab, et mõnes varasemas on hoopis teisel tasemel kisklemine olnud. Kuid et ei tekiks lumepalliefekti, maandab Michal juba ennetavalt pingeid. Ka eilsel valitsuse pressikonverentsil oli seda näha.