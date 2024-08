POSTIMEES ÄÄREMAAL Eesti visiitkaart võib kahe lehmaga toita terve küla

See on Eesti visiitkaart, on Pilvi veendunud. «Kui Lätist tuled, on teine talu piiri ääres kohe selline [silmatorkav] ja ma mitte ei tahaks, et silma hakkaksid mingid lagunenud varemed. Selle peale hakkasin kohe mõtlema.» Naine meenutab, et nägi alguses roppu vaeva, et ka teeäärne paistaks kena, ning niitis seal heina suisa sirbiga. «Üks kuu aega läks, kuni sain valmis. Läti naaber vaatas siis ja ütles, et eto otšen võsokaja kultura (vene k: see on väga kõrge kultuur). See oli mulle väga suur tunnustus.»