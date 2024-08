Ukraina sai tagasi 14 ajutiselt okupeeritud piirkondades viibinud last

«Sundpassi andmine, pidevad läbiotsimised kodudes Vene eriteenistuste poolt, igapäevane oht laste Venemaale väljasaatmiseks, ähvardused Ukraina kodanikelt laste äravõtmise kohta ja Vene perekondadesse paigutamisega – see on igapäevane põrgu, mida pered Vene okupatsiooni ajal läbi elasid. Nüüd on need õudused läbi. Kõik lapsed ootavad ilma tagakiusamiseta elu kodumaal,» rääkis presidendikantselei juht.