REPORTAAŽ Teetöölised pealinna ehitustest: Tallinn ei tohigi valmis saada

Endine brigadir Viktor Rešetnjak naljatleb: «Tallinn ei tohigi valmis saada! Me teame Ülemiste vanakese legendi, uputab üle, kui linn valmis saab.» Rešetnjak on tegelikult töötav pensionär, kes oma suure kogemustepagasiga juhatas möödunud neljapäeval kohapeal vägesid. «Täna tõin brigaadi siia kohale. Kui on vaja näiteks materjali juurde tuua, siis tegelen ka sellega.»