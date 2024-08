Lokulööja takistajat ähvardab hiigeltrahv

Advokaadibüroo RASK vandeadvokaat Kai Villemson selgitab, et luua tuleb vähemalt üks turvalist ja konfidentsiaalset teavitamist võimaldav kanal, mis peab võimaldama isikutel teavitada rikkumistest kirjalikult ja/või suuliselt. «Selleks võib olla näiteks e-kiri või veebiplatvorm. Sobivaks kanaliks on ka suuline vihjetelefon või mõni muu häälsõnumi edastamise võimalus. Samuti võib teavitusi edastada teavitaja juhi kaudu,» kirjeldas ta.

Teavituskanali loomise kohustus on igal juriidilisel isikul, kellel on vähemalt 50 töötajat. Soovi korral võib sama kanali kaudu teatada ka mõne muu asutusesisese regulatsiooni rikkumisest ning pakkuda ka sellistest rikkumistest teatajale kaitset, kuid kohustust sellise laiema kaitse loomiseks ei ole. Teavituskanali loomise järgselt tuleks sellest teavitada töötajaid, näiteks e-kirja teel.

Villemsoni sõnul on oluline määrata ka teavituskanalit haldav isik või üksus, kes vastutab rikkumisteadete vastuvõtmise, teavitajaga ühenduse hoidmise ja talle tagasiside andmise eest. Vajaduse korral on vastutava rolliks ka täiendava teabe küsimine ning järelmeetmete rakendamisest teavitamine. «See võib olla nii asutuse sisene kui ka väline isik. Praktikas on selleks tavaliselt personaliosakond,» lisas ta.