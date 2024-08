FOTOD Eesti annetas Ukraina politseile neli sõidukit

Tegemist on teise korraga, kui Eesti annetab Ukrainale politseisõidukeid. Juuni keskel viis PPA Ukrainasse 31 alarmsõidukit, mis olid varem Eestis piirkonnapolitseinike kasutuses. Nüüd saadeti Ukrainasse neli Škoda Octaviat, mis soetati Rotary klubi ja IPA toel. Ukrainas lähevad autod rindel tegutsevate politseiüksuste kasutusse.

PPA peadirektor Egert Belitševi sõnul on Ukraina politseil praegu praktiline vajadus uute politseiautode järele. «Ukraina sõidukipark on oma aja ära elanud või sõjas hävinud ning iga auto, mille sealsele politseile anname, on hindamatu väärtusega. Need autod lähevad Ukraina politsei üksuste kasutusse, kes töötavad rindel ja kellel on oluline roll riigi püsimise ja inimeste heaolu taastamisel,» sõnas peadirektor.

«Saadan autosid teele juba teist korda ja uskumatult ülev tunne on teada, et Eesti inimesed on meie kolleege Ukrainas valmis igati toetama. Rääkisin Tallinna Rotary Klubile ideest annetada Ukrainale politseiautosid ning nägin, kuidas liikmetel hakkas silm särama ja mõte liikuma – kolm kuud hiljem need autod ka teele lähevad,» ütles PPA peadirektor Egert Belitšev.

«Oleme nii Tallinna Rotary Klubis kui teiste klubide liikmetega juba ammu otsinud võimalusi, kuidas toetada Ukrainas enda vabaduse ja vaba riigi eest seisvaid inimesi. Sel kevadel PPA peadirektoriga vesteldes jõudsime ühisele arusaamale, et esmase annetuse saame teha just politseiautodena, sest olime kuulnud, et sealne autopark on kandnud suuri kahjusid ning iga lisasõiduk aitab tõsta kaitsevõimet,» rääkis Tallinna Rotary Klubi president Margus Viigimaa.

Kolme sõiduki annetamisse panustasid lisaks Tallinna Rotary Klubile veel Vanalinna Rotary Klubi, Nõmme-Tallinn Rotary Klubi, Saksamaa Schmallenberg-Winterberg-Lennetal Rotary Klubi ja Tallinna Reaalkool. Neljanda sõiduki annetasid Ukrainale IPA Eesti osakond ja Rahvusvaheline Politseiassotsiatsioon.