Palju uusi kogenematuid liiklejaid: kooliaasta algus nõuab liikluses suuremat valvsust

Ametid tõid välja, et algav uus kooliaasta toob kaasa suure liikluskoormuse kasvu. Paljud lapsed alustavad oma kooliteed esimest korda, samas kui teised on juba mõnevõrra kogenumad liiklejad, kellele on pärast pikka suvevaheaega oluline liiklusreegleid meelde tuletada, et koolitee kulgeks ohutult.

«Lapsevanematel on oluline roll laste liikluskäitumise kujundamisel. Käige koos lapsega tema koolitee läbi ja tuletage meelde olulised reeglid, et laps tunneks ennast liikluses kindlalt,» sõnas transpordiameti peadirektor Priit Sauk. «Me kõik oleme oma käitumisega eeskujuks ja seda on oluline meeles pidada.»

Tänavu on Eestis liikluses hukkunud juba 40 inimest, mida on neli rohkem kui mullu ja kaheksa rohkem kui 2022. aastal.

«Must statistika on märk hoolimatusest. Kooliaasta alguses on liikluses palju uusi ja kogenematuid liiklejaid, kelle turvalisus on meie endi kätes. Selleks, et lapsed jõuaksid turvaliselt kooli ja koju, tuleb autojuhtidel hoog maha võtta ja olla tähelepanelik, seda eriti koolide ümbruses,» ütles PPA politseikolonelleitnant Sirle Loigo.

Traditsiooniliselt on ka tänavu politsei koolialguse puhul täiendavate jõududega nii õppeasutuste ümbruses kui ka nende lähedal olevatel ülekäiguradadel. Korrakaitsjatele lisaks tuleb ka lapsevanemail endal anda panus oma järglaste turvaliseks kooliteeks.