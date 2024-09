VIDEO Abilinnapea Kristjan Järvan valutab nõmmekate pärast südant: see on müsteerium, miks siin kõnniteed ei ole

Tallinna ja ­Nõmme linnaosa ­keskust ühendava tee ümbrust ei ole suudetud kaks kümnendit ­korda teha. Täpsemalt käib jutt pooleteise kilomeetri pikkusest tänavalõigust Pärnu maanteel Kitsarööpa tee ristist kuni Nõmme raudteeülesõiduni. Probleem on nii suureks paisunud, et kohalikud lõid Facebookis toetusgrupi, kus kogusid märgukirjale 155 allkirja. See saadeti Tallinna linnaisadele, kelle abistav käsi on viimane õlekõrs, mis nõmmekad lombist välja aitaks.