Kiirabijärjekorrad haigla ukse taga tõid riikliku järelevalvemenetluse

Menetlused alustati Tallinna kiirabi, Lääne-Tallinna keskhaigla, Ida-Tallinna keskhaigla ja Põhja-Eesti regionaalhaigla suhtes. Selle käigus selgitatakse, mida tehti selleks, et patsientide ooteaeg jääks lubatud ooteaja piiresse.

Nimelt näeb määrus ette, et erakorralise ja eluohtliku seisundi korral on haigla kohustatud abivajaja viivitamata haiglasse vastu võtma ning ooteaeg ei tohi olla pikem kui 15 minutit. Ooteaeg mitte-erakorralise seisundi korral on 30 minutit. 13. augustil, mil pikast järjekorrast avalikkust teavitati, seisti EMO ukse taga neli tundi.