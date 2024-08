Mupo juht pani ameti maha

Toompere tänas tervet organisatsiooni usalduse ja tema ametiajal läbi viidud muudatustega kaasa tulemise eest. «Ilma teieta ei oleks need muutused võimalikud olnud Tänan teid nende ühiste tõsiselt töiste aastate eest. Hea on lahkuda, kui sa lähed kerge südame ja positiivsete tunnetega, mitte rusikas taskus,» ütles ta oma lõpukõnes.

Pidulikul koosviibimisel osalesid kolleegid ja koostööpartnerid Tallinna linnavalitsusest, linna ametitest, politseist, päästeametist ja siseministeeriumist. Läbiva sõnumina jäi kõlama see, et Toompere ajal on mupo läbi teinud väga suured kvalitatiivsed muutused, mis paistavad välja kaugemale linna tasandist ning mis on tõstnud organisatsiooni tõsiseltvõetavust ja mainet kõigi silmis. Politsei sõnul on nende aastatega mupost saanud nende kõige suurem ja olulisem koostööpartner.