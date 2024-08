Pevkur: Ukrainale tuleb anda luba kasutada relvi vaenlase territooriumi ründamiseks

«Kuigi ukrainlaste edu Kurskis on lootustandev, peame siiski endale aru andma, et nad võitlevad üks käsi selja taga. Euroopa Liit saab ühiselt rohkem teha Ukraina sõjaliseks toetuseks – me peame andma neile kõik võimalused võitmiseks. Neil on vaja relvi ja moona juurde ning luba kasutada neid relvi vaenlase territooriumil sõjaliste sihtmärkide ründamiseks,» ütles kohtumisel osalenud kaitseminister Hanno Pevkur.

Ukraina abistamisega paralleelselt on vaja tugevdada Euroopa kaitsevalmidust. «Ainult suuremahulised investeeringud, milleks on vajalik kaitse-eelarvete tõstmine vähemalt 2,5 protsendini SKTst, saadavad Venemaale strateegilise sõnumi meie valmidusest. Võlakirjad on üks võimalus, kuidas kiirelt ja efektiivselt rahastada nii võimeplaneerimist kui tööstuse tugevdamist. Jätkame sel teemal arutelusid liikmesriikidega,» kommenteeris kaitseminister Pevkur.

Euroopa Liidus on takerdunud kokkulepe Euroopa rahurahastu osas. Vastuvõtmist ootav pakett on kriitilise tähtsusega, kuna võimaldab liikmesriikidel hüvitada tehtud relvatarned ja hoogustada relvaabi tulevikus. «Viimaste Euroopa rahurahastu Ukraina sõjalise abi otsuste rakendamine on piinlikult pikalt takerdunud, need tuleb viivitamatult lahendada. Ootan eesistujariigilt Ungarilt kiiret lahendust,» lisas kaitseminister Pevkur.

Lisaks arutasid kaitseministrid Ukraina sõjalise väljaõppe missiooni EUMAM. «Meie eesmärk on väljaõpe võimalikult hästi Ukraina vajadustele vastavaks kohandada. See on pidev protsess, millele tähelepanu pöörame. Samuti see, kuidas neid üksuseid varustada. Oleme valmis selleks kaaluma kõiki variante,» ütles kaitseminister Pevkur.