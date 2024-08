Tervisekassa kolib Arteri kvartali büroohoonesse

«Tervisekassa kolib sügisel Arteri kvartali büroohoonesse, kuna Lastekodu tänava kontorihoone on amortiseerunud ja tervisekassal ei ole vaja nii suurt tööpinda, samuti on praegune üürileping lõppemas,» selgitas Postimehele tervisekassa kommunikatsiooniosakonna juhataja Dan Lõhmus.

Kolimise üks ajend on ka see, et uus pind on kolmandiku võrra väiksem. «Vähendame korruste arvu praeguselt neljalt kahele,» ütles Lõhmus. «Väiksemale ja keskkonnasäästlikumale pinnale kolimine ning püsikulude kärpimine aitab vähendada keskkonnale tekitavat jalajälge. Uues kontoris on väiksemad haldus- ja kommunaalkulud.» Tema sõnul on järgnevate aastate otsene hinnavõit üle 150 000 euro.