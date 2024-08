USKUMATU Lufthansa hakkab turistiklassis taas tasuta õlut ja veini pakkuma

Trip.ee kirjutab, et kui Lufthansa kohta ilmub mõni uudis, siis viimastel aastatel tekib kohe kartus, et Euroopa suurimaid lennufirmasid on jälle leidnud uue kärpekoha ja võib vaid imestada, milline seni tasuta hüve edaspidi tasuline on. Viimati näiteks kaotati kauglendudel ära võimalus odavaimate Economy Light piletitega tasuta istekohta valida, ka kõrge staatusega püsiklientidel. Pole siis ime, et reisijate rahulolu Lufthansaga on pärast 2020. aastat pidevas langustrendis.