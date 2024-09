ÜLEVAADE Hangete koostamine ja kohtuistungite lahti kirjutamine: mis on tehisintellekti roll ministeeriumites?

«Mitmed riigiasutused eksperimenteerivad tehisintellektiga iseseisvalt ning justiitsministeeriumi digiarengu osakonna toel,» märkis justiitsministeeriumi avalike suhete juht Maria-Elisa Tuulik. Näiteks e-residentsusel on loodud tehisintellektil põhinev juturobot, mis aitab e-residentidel orienteeruda rahvusvahelises maksunduses. Samasuguseid algatusi – nii sissepoole kui väljapoole suunatuid – on erinevates asutustes veel. Bürokrati teenust kasutab praegu kodanikega suhtlemisel kümme riigiasutust. Arendamisel on aga ka küsimuste klassifitseerija. «Kodanik ei pea teadma, kelle poole ta täpselt pöörduma peab, kodaniku päringut riigile klassifitseerib tehisintellekt automaatselt ning seejärel saadeb õige asutuse poole,» selgitas Tuulik.