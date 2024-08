Läänemere randades süttivad merelisi koju ootavad tuled

Ammustel aegadel pandi need lõõmama, et näidata tagasiteed merelt. Iseäranis saarerahvas teadis, et rannaäärne märgutuli aitab hilja peale jäänud paadimeestel leida tee koju. Tulehoidjale – iilasele – andsid tule juurde jõudnud sada räime. Niimoodi jäid meremehed ellu ja rannakülad kestma, kirjeldab pärimust muinastulede öö traditsiooni veebileht (muinastuled.ee).