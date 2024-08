Ühtegi: Vene vägede lahkumiseta peaks me võrdlema end Ukrainaga

Kindralmajor Riho Ühtegi ülesanne 1994. aastal oli vaadata, et Vene väed ka päriselt lahkuksid. Pärast 31. augustit tema sõnul suurt pidu ei toimunud, kuid ta tõdeb, et päev oli Eesti jaoks äärmiselt oluline.

«Meil on kogemusi Venemaaga. Me teame, et lepped ei loe ja asjad jäävad venima. See oli ääretult oluline, et nad kiiresti välja saada,» rääkis Ühtegi. Ta lisas, et kui Vene väed ei oleks Eestist lahkunud, peaksime end praegu võrdlema Ukraina ja Gruusiaga.