Tallinna ülikoolis alustab sügisel õpinguid üle 2300 esmakursuslase

Viik kutsus oma akadeemilise aasta avakõnes kõiki üliõpilasi üles tabama akadeemilist vaimu, mis ühendab õpetlaste vaba kogukonda. «Kui demokraatlikus riigis on igaühel üks hääl, mille kaal on teistega võrdne, siis teaduspõhises mõtlemises ei oma ühte või teist seisukohta omavate inimeste arv mingit tähtsust. Otsustav on hoopis see, kas see seisukoht on hästi argumenteeritud, tõestatud, metoodiliselt õigesti tuletatud, mitmekülgselt läbi kaalutud, ning kas see põhineb kontrollitud ja usaldusväärsetel algandmetel, või mitte,» ütles Viik.