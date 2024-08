Kurjade tuulte kiuste algas ajalooline üleminek eestikeelsele haridusele

Kui mõnes koolis on olukord keeruline, siis teistes hakatakse raskusteta eesti keelele üle minema õppeaastaks planeeritud mahus. Küsitlesime koolijuhte Eesti eri paigust, et saada aru, kuidas vene kool esmaspäeval stardib. Üleminek algas tänavu 1. ja 4. klassides ja lõpeb põhikoolis kuue aasta pärast.

Hoolimata paljudest ennustustest peatse kooliapokalüpsise alguse kohta ei tundu olukord vene koolides nii katastroofiline. Valmidus on aga väga erinev. On palju koole, mis alustavad eesti õppekeelele üleminekut ilma eriliste raskusteta.

Teisalt tuleb arvestada, et ennekõike sai Postimees infot ja kommentaare koolidest, kus kõik on suhteliselt hästi, kuna nende juhid on valmis ajakirjandusega suhtlema. Täiesti teistsugune lugu on koolides, kus ei õpetajad ega lapsed ole üleminekuks tegelikult valmis. Koolidirektorid, nähes ette tõsiseid probleeme, lihtsalt ei nõustunud ajakirjanikuga kõnelema, väites, et «sellest on veel vara rääkida».