Strandberg leidis, et aastaid Tallinnas eksisteerinud Keskerakonna toiduahel on jäänud samaks, sotsid on selle lihtsalt Keskerakonnalt üle võtnud.

«Mihhail Kõlvarti juhitud Keskerakond elimineeriti, aga sealt imetakse jätkuvalt sama DNAga inimesi võimu juurde ja olemuslikult ei muutu sellest linnas midagi. Kui inimene on kord koolitatud Keskerakonnas olema empaatiavõimetu kaabakas, on ta seda edasi ükskõik millises erakonnas. Inimesed tunnevad end petetuna, sest olemuslikult ei muutu midagi,» nentis Strandberg.

Hõbemäe sõnul on viimasel ajal levinud hüüdlause: «Sotsid on uus Keskerakond».

«Keskerakonna-aegne Lasnamäe valitsejanna Julianna Jurtšenko saab võib-olla samale kohale tagasi sotsina. Tema on ainult haiguse sümptom, juurpõhjus peitub selles, et alati on olemas erakond, kes saab aru, et kui ligi pool Tallinna elanikkonnast on venelased, oleks rumal nende häältega mitte tegeleda,» lausus Hõbemägi.