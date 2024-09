Pevkur Globsecil: Läänel puudub Ukrainat toetades poliitiline otsus

Pevkur käsitles Lääne abis Ukrainale strateegilist ebaselgust, mis ei lase läänel rahuldada Ukraina vajadusi. Ukraina väljaande Evropeiska Pravda sõnul soovitas Pevkur poliitikutel vastata võtmeküsimusele: «kas me tahame, et Ukraina võitleks või et Ukraina võidaks?».

Ukraina võitu sihtiv Eesti on need sammud juba astunud.

«Meie pakutud strateegia näeb eelkõige ette, et me peaksime Ukrainale abi andmiseks kulutama 0,25 protsenti SKT-st,» ütles Pevkur, avaldades veendumust, et sellest piisab Ukraina varustamiseks vajalike relvadega. «Probleem ei ole väidetavas strateegia puudumises Ukrainas: Ukraina teab, mida teha. Probleemiks on rahapuudus ja relvade puudus. Ja on ka idiootseid piiranguid, millest ma aru ei saa.»