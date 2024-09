Esmaspäeval võib kohati hoovihma sadada

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva Lääne-Eestis on pilves selgimistega, ida pool muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning võib esineda äikest. Tihedamalt on sadu Lääne-Eestis. Kohati tekib udu. Tuul pöördub lõunakaarest idakaarde 1–7, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 8–13, rannikul kuni 16 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagu- ja idatuul 3–7, puhanguti kuni 11 m/s. Lainekõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Ilm on peamiselt sajuta, nähtavus ulatub heast kuni mõõdukani. Sooja on 13–16 kraadi.

Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva, Ida-Eestis tihedama pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, ennelõunal on sajuvõimalus suurem Lääne-Eestis, pärastlõunal aga Ida-Eestis. Esineda võib äikest. Puhub valdavalt idakaaretuul 1–7, rannikul ennelõunal kagutuul puhanguti kuni 11 m/s. Õhtul puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Sooja on 17–22 kraadi.

Peipsi järvel puhub idakaaretuul 2–6, puhanguti kuni 9 m/s. Lainekõrgus on 0,2–0,6 meetrit. Sajab hoovihma, on äikesevõimalus. Nähtavus on hea, kuid halveneb sajus. Sooja on 19–21 kraadi.