FOTOD President Karis Tõrvandi koolis: teie teekond võib ulatuda isegi kosmosesse

«Mõne jaoks peatub kompassinõel inseneri kutsel, mõne jaoks näiteks õpetaja omal. Kõik teie tulevased valikud on vajalikud ja oodatud. Peaasi, et olete ka inimesed, kes hoolivad oma kodukohast, hoolivad keskkonnast ning teistest inimestest ja suudate toime tulla ka iseendaga,» ütles riigipea.

Karise sõnul on 1. september eriline, ääretult ilus ja põnev päev sellepärast, et tähistab uut algust.

«Veel erilisem on see algus siis, kui esimest korda tuleb kokku üks uus kool ning saab seda teha vastvalminud majas. Siit ja praegu algavad paljud teekonnad. Veel me ei tea, kuhu need rajad viivad. Aga loodame ja usume, et neist saab kirjatud kogu Eesti, miks mitte kogu maailm. Ja mõni ulatub ehk isegi kosmosesse,» lausus riigipea.