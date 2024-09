«Teiseks, mõistan täielikult, et see üleminek ei ole lihtne. Selleks, et tagada kvaliteetne ja kaasav haridussüsteem kõigile lastele, peame investeerima nii õpetajate väljaõppesse kui ka õpilaste toetamisse. Üleminekuprotsessi tuleb hoolikalt juhtida, et iga laps saaks vajalikku tuge ja kohandusi, et edukalt eestikeelses koolis toime tulla. Just selle mõttega on koostatud Tallinna eestikeelsele haridusele ülemineku programm,» kirjutas Jurtšenko.