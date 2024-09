FOTOD Metsküla geriljakool avas uksed suuremana kui kunagi varem

«Mul on raske mõtestada seda, mis on viimase aastaga toimunud, sest kooli sulgemist poleks tohtinud juhtuda. Üksinda ma poleks julgenud, aga kui leidub palju inimesi, kes samamoodi mõtelvad ja tunned, et on õige asja eest väljas, siis on see võimalik,» ütles Püü Polma.

«Ajakirjanikud armastavad emotsioone, aga kirjutama peaks ka sellest, et väikese maakooli pidamine on omavalitsusele väga kasulik,» märkis Polma.

Polma sõnul inimesed ärkasid ja võtlesid kooil püsima jäämise nimel. «Kui Metsküla kooli ei oleks, siis ei oleks ka mina pärast ülikooli siia elama tulnud,» lausus Püü Polma.

Polma on erialalt informaatik, ta on Metsküla kooli pidamise kulud-tulud kokku arvanud. Rehnuti tulemusena on selgelt näha, et maakool pole omavalitsuse eelarvekulu, vaid hoopis tulu. Aga ometi Lääneranna vallajuhid eesotsas advokaat Armand Reinmaaga seda ei uskunud. Vallajuhtide meelest oli kooli pidamine liiga kulukas.

Polma ise läks Metsküla kooli viieaastaselt. Õieti ta hakkas käima neljaselt. Kui kool taasavati 35 aastat tagasi, 1989. aastal, siis kaks esimest õpetajat olid tema vanemad Ann ja Gunnar Polma. Püü Polma ütles, et toona ei olnud kombeks lapsi 20 kilomeetri kaugusele lasteaeda viia. Seepärast käis ta vanemate tööl kaasas. Vanem õde oli kooli esimeses klassis ja aasta hiljem hakkas ta ise juba ametlikult õppima.