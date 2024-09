Kaasaegse ja hubase 4356 ruutmeetri suuruse koolimaja garderoobi sisenesid elevil õpilased, paljudel lilled käes. Noored suunati kõrval olevasse avarasse aulasse, et koos võtta vastu uus kooliaasta.

Uue kooli avamisel osalesid ka kümnendasse klassi minevad Liis, Ronja ja Säde. Tüdrukud rääkisid, et tunnevad kooliaasta eel natukene ärevust, kuid olid elevil, et saavad keskkooli alustada just uhiuues riigigümnaasiumis.