Regionaalhaigla EMO juhiks sai USA töökogemusega Marit Märk

«Mul on hea meel, et doktor Märk on valmis selle väärika väljakutse vastu võtma. Regionaalhaigla töös on erakorralisusel väga suur osakaal ja meil on tugev EMO meeskond,» ütles anestesioloogikliiniku juhataja Sergei Kagalo. «Doktor Märk väärtustab koostööd ning tema kogemused sisehaiguste arstina ja polikliinikujuhina ning samuti Raplamaa haigla ravijuhina annavad talle suurepärase lähtekoha ja tugeva koostöövõrgustiku meie erakorralise meditsiini eriala arendamiseks, nii meeskonna vaates kui patsientide raviteekondade heaks.»