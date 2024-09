Zelenskõi kehtestas uued sanktsioonid Venemaa lennunduse vastu

Riigipea täpsustas õhtuses videopöördumises, et uues sanktsioonidepaketis on ligi 150 juriidilist- ja eraisikut, kes tagavad Venemaa lennundustaristu toimimise.

Lisaks märkis president, et eraldi sanktsioonide pakett kehtestati kollaborantide ehk nende vastu, kes valisid töötamise kurjuse ja sõja nimel.

President rõhutas, et kõigi Ukraina esindajate ülesanne on teha kõik tagamaks Ukraina sanktsioonide sünkroniseerimise maailma omadega.

Zelenskõi sõnul jätkatakse tööd ühtlasi selle nimel, et võimalikult palju Venemaa sõjaväeobjekte, Venemaa logistikat ja nende sõjamajanduse jaoks kriitilisi objekte oleks Ukraina relvade ulatuses.

«Jätkame jätkuvalt partnerite veenmist selles, et selle sõja lõpetamise võti on kaugmaarelvad,» seletas riigipea.

«Me suudame omaenda droonide ja rakettidega osa ülesandeid täita. Aga tõeline rahu ehk selle sõja tõeline lõpetamine on keeruline ülesanne. Ja selleks, et Venemaad rahule sundida ehk nad liiguksid läbirääkimiste valeretoorikast sammudeni sõja lõpetamiseks, meie maa puhastamiseks okupatsioonist ja okupantidest, on vaja tõhusaid vahendeid,» toonitas riigipea.