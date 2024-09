Erivajadustega vene laste õpetajad tunnevad nüüd siirast huvi Eesti, mitte Pihkva õppematerjalide vastu

Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmetel on põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel õppijaid ligi pooltes üldhariduskoolides (230 kooli). Lihtsustatud õppekava alusel õpib umbes 1,5 protsenti kõigist üldhariduse õpilastest (umbes 2400 õpilast). See on umbes viiendik kõigist haridusliku erivajadusega õpilastest, kellest suurema osa moodustavad käitumis- ja keskendumishäirega lapsed.