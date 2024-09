Endine kaitseväe juhataja kindral Martin Herem liitus Milrem Roboticsiga

Frankenburg Technologies on 2024. aastal asutatud kaitsetehnoloogia ettevõte, mille fookuses on uuenduslike ja masstootmisele valmis õhutõrjesüsteemide, sealhulgas rakettide arendamine ja tootmine.

«Raketitehnoloogiate arendamisel ja müümisel on kriitiline edutegur põhjalik arusaam sõjalisest vajadusest. Mul on hea meel, et Frankenburgi missiooni toetamiseks on meiega liitunud Eesti ja Euroopa üks silmapaistvamaid sõjalisi liidreid,» ütles ettevõtte kaasasutaja Taavi Madiberk.