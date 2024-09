Õiguskantsler: seaduses vea parandamine ei vaja väljatöötamiskavatsust

Madise lisas, et oluline on jälgida, et eelnõu koostaja analüüsiks eelnõu põhiseaduspärasust ja põhjendaks põhiõiguse piirangu kehtestamist. Veel kiputakse seletuskirjadesse mõnikord kuhjama teksti, millest ei ole eelnõu mõistmisel suuremat abi, kuid samas jäetakse selgitamata normi eesmärk.

«Riigikogule tuleb selgelt teada anda, kui vastuvõetud Euroopa Liidu õigusaktis on normid, mille kooskõla Eesti põhiseadusega on vaieldav. Kui tegemist on Euroopa Liidu õigusaktiga, mille ülevõtmiseks on vaja Eestis vastu võtta seadus, tuleb seletuskirjas näidata, millised õigusakti ülevõtmiseks algatatud seaduseelnõu sätted on vastuolus Eesti põhiseadusega ja milles vastuolu seisneb. Kui seaduseelnõu koostajad leiavad, et vastuolu tõttu saab tugineda PSTSile, peab seletuskirjas esitama selle kohta analüüsi,» edastas Madise.