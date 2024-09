Kaitsevägi ja Kaitseliit said uued snaipripüssid

Äsja kaitsejõudude relvastusse võetud uus snaipripüssi mudel TRG M10 on lisaks optilisele ja termosihikule varustatud helisummutiga. Võrreldes eelmiste mudelitega on tõstetud relva kasutamise efektiivsust erinevates ilmastikuoludes ning valgustingimustes. Lisaks on uus relv modulaarse ülesehitusega, andes kasutajale suurema paindlikkuse relvakomplekti koostamisel.