Pärnu jõkke uppus kaubik, päästmiseks kulus tunde

Päästeoperatsiooni tegi keeruliseks asjaolu, et slipi veealune serv on jõepõhjast kõrgemal ja masina rattad selle taga kinni.

Päästeametile teadaolevalt juhtus Pärnu jõe kaldal õnnetus, kui purjejahti vette lastes tõmbas alus kaubiku endaga jõkke kaasa. Pärnu päästekomandost sõitis välja kolm masinat ja pinnaltpäästjad. Rühmapealik Raico Irmann selgitas, et pääste selliste asjadega üldjuhul ei tegele. «Tulime ja fikseerisime auto, et ta sügavamale ei vajuks. See on jõgi ja meie vastutusala.»