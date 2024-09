Zelenskõi ja Schoof kohtusid Zaporižžjas veteranidega

«Zaporižžjas kohtusime koos Hollandi peaministri Schoofiga Venemaa ja Ukraina sõja veteranidega – võitlejatega, kes on Ukrainat kaitsnud nii aastast 2014 ja ka aastast 2022. Arutasime meie riigi kaitsmisega seotud olulisi teemasid ja kuidas Holland saab Ukrainat meie võitluses aidata. Tänan meie veterane kõige eest, mida nad on Ukraina heaks teinud. Unustada ei tohi ka nende mälestust, kes andsid oma elu vaenlase vastu võideldes. On ülioluline, et me kaitseksime täielikult nii seda mälestust ja ka oma kodumaad,» kirjutas Zelenskõi sotsiaalmeedias.