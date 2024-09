ELi suursaadiku sõnul tuleb Venemaa peatada ja vastutusele võtta

«Tänane hommik oleks pidanud olema täis rõõmu ja põnevust, kuna Ukraina lapsed naasevad kooli. Selle asemel ärkasid nad hirmuga. Venemaa saatis välja 35 raketti, mis sihtisid Kiievit ja teisi piirkondi. Muu hulgas said tabamuse õppeasutused. Järjekordne rünnak Ukraina tuleviku vastu. Venemaa tuleb peatada ja vastutusele võtta,» nõudis diplomaat.

Ukrinformi andmetel on Euroopa Liidu suursaadik Ukrainas ühtlasi sama meelt ühenduse välispoliitikajuhi Josep Borrelliga, et vaja on Ukrainale anda luba kasutada läänepartnerite tarnitud kaugmaarelvi legitiimsete sihtmärkide vastu Venemaal.