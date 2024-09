OTSUSTATUD Vanemahüvitise ülempiir langeb ja haigushüvitistele tuleb lagi

Vanemahüvitise ülempiir saab lae

2026. aastaks langetatakse vanemahüvitise maksimaalne määr praeguselt kolmekordselt keskmiselt palgalt kahekordse keskmise palgani. See võimaldab riigieelarves hoida 2026. aastal kokku 13 miljonit eurot ja 2027. aastal kuni 27 miljonit eurot. Mullu oli vanemahüvitise kulu riigieelarvest 349 miljonit eurot.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (RE) sõnul on palgad kiiresti kasvanud ja kasvavad ka edaspidi, Eesti keskmine palk ületab juba praegu 2000 euro piiri ja selleks, et tagada sotsiaaltoetuste ja hüvitiste jätkusuutlikkus, soovitakse vanemahüvitise lagi tuua kahe keskmise palga tasemele.

«On oluline, et suudaksime enamikule lapsevanematele pakkuda nende varasema palgaga samaväärset hüvitist, kuid samal ajal peame toimetama oma võimaluste piires,» ütles Riisalo. «Küll aga ei vähendata edaspidi vanemahüvitist samaaegse töise tulu teenimise korral. Näeme, et lapsevanemate aktiivsena püsimise soov on ka vanemapuhkuse ajal kõrge.»