Tallinna ühistransporti ootavad ees suured muudatused

Muudatustega on kavas alustada sügisesel koolivaheajal alates 21. oktoobrist, aga enne lõplike otsuste tegemist on tallinlastel võimalus avaldada arvamust nii koosolekutel kui ka selleks eraldi loodud veebilehel www.tallinn.ee/uusliinivork .

«Liinivõrgu muudatusettepanekute näol on kahtlemata tegemist väga paljusid inimesi puudutavate muudatustega. Sellest tulenevalt ning erinevalt eelmisest linnavalitsusest, kus anti mõni nädal enne muudatuste jõustumist teada, et nüüd on niimoodi, tahame seekord teha paremini, ehk et tänaseid ettepanekuid me soovime kindlasti inimestega arutada. Kutsun kõiki üles osalema selles protsessis ja sisukalt argumenteerima, et lõpptulemus võimalikult hea saaks,» ütles Ossinovski.