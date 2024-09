«Riigikogu läks sellise avalduse tegemisel selgelt liiale, pidades silmas, et Vene õigeusu kirik on paljumiljoniline ja -rahvuseline vaimulike ja ilmikute kogukond, mille kanoonilisse struktuuri kuuluvad ka iseseisvad kirikud ja kloostrid, sh MPEÕK ja Pühtitsa klooster,» leiavad kaebajad.

Nad lisasid, et on senistes seisukohtades ja väljaütlemistes avaldanud selget positsiooni Ukrainas toimuva sõja vastu. «Kirik ja klooster on hoidunud end sidumast ilmaliku elu ja poliitikaga ning pole mingit vaenulikku propagandat levitanud, mida tunnistati ka riigikogu avalduse lugemisel. Oma igapäevastes usutalitustes ei ole soositud ega toetatud riigivaenulikke hoiakuid ja tegevusi,» kirjutasid kiriku ja kloostri esindajad.