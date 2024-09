PILDID Narva muuseumi juht lükkas ümber süüdistuse, et seal kasutatakse Vene impeeriumi sümboleid

Loone Ots kirjutas emaspäeval oma Facebooki lehel , et Tallinnas nähtud Narva muuseumi reklaam pani teda tõsiselt muretsema.

«Pilt kutsub meid Narva muuseumi. Aga minus tekitab visuaal sügavat nõutust. Nimelt on peaingel Miikaeliks pretendeeriva lendmehe kilbil Venemaa vapisümbol kakspeakotkas. Juhuslik ei saa see valik olla. Muuseum näib justkui näitavat, et agressorriigi eest võitleb lausa taevane ülempealik,» arvab linnavolinik.